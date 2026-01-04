Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что появился новый шанс закончить конфликт в стране.
Он рассказал, что встретился с представителями государств так называемой «коалиции желающих», они обсудили последовательность дальнейших шагов. Так, в понедельник, 5 января, пройдет встреча начальников генеральных штабов, во вторник, 6 января, в Париже состоится саммит на высшем уровне.
— Сейчас у нас новая волна, новый шанс завершить конфликт. И мы благодарны за то, что не одиноки на дипломатическом пути, — заявил украинский лидер в Telegram-канале.
Во встрече участвовали представители ФРГ, Британии, Италии, Франции, Испании, Польши, Литвы, Латвии, Швеции, Эстонии, Финляндии, Канады, Нидерландов, Норвегии и Дании, а также Североатлантического альянса, Европейского совета и Европейской комиссии, передает РБК.
Гарантии безопасности Соединенных Штатов Америки для Украины являются пустыми. Такое мнение высказали 2 января журналисты The New York Times. По их мнению, Владимиру Зеленскому нужно сосредоточить свои цели за столом переговоров на материальных активах.