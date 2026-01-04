Ричмонд
«Рёнхап»: КНДР запустила «неопознанную» ракету в сторону Японского моря

Северная Корея осуществила пуск «неопознанной» баллистической ракеты в сторону Японского моря, заявили в Сеуле и Японии.

Источник: Аргументы и факты

Северная Корея осуществила пуск «неопознанной» баллистической ракеты в сторону Японского (Восточного) моря, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных.

«КНДР выпустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря», — заявили в объединённом командовании начальников штабов Южной Кореи.

В Сеуле рассказали, что этот пуск северокорейской баллистической ракеты стал первым в текущем году. Предыдущий пуск был проведён в ноябре 2025 года.

Кроме того, о пуске ракеты КНДР заявила служба безопасности на море Японии. В Японии уточнили, что первая ракета, скорее всего, уже упала.

«По данным министерства обороны, объект, который ранее был выпущен с территории КНДР и может являться баллистической ракетой, предположительно, уже упал. Судам следует внимательно следить за последующей информацией и в случае обнаружения возможных падающих предметов не приближаться к ним, а сообщить соответствующие сведения в береговую охрану Японии», — говорится в сообщении.

По данным Kyodo, две ракеты, выпущенные КНДР, упали вне экономической зоны Японии.

В сентябре лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не откажется от ядерного вооружения, по его словам, ядерный статус закреплён в Конституции КНДР.

Напомним, 25 декабря в КНДР состоялись испытания нового типа зенитных ракет высокой дальности. В этот же день Ким Чен Ын ознакомился с планами тайных подводных вооружений.

