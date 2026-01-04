Черная маска и наушники: обнародовано фото похищенного президента Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп опубликовал фото похищенного венесуэльского главы Николаса Мадуро на борту корабля США.
Снимок был размещен в социальной сети Truth Social. В описании к нему американский лидер утверждает, что на фото президент Венесуэлы находится на борту USS Iwo Jima.
Первое фото Мадуро после задержания. Фото: аккаунт Трампа в соцсети Truth Social.
На фотографии на Мадуро был одет серый спортивный костюм и черная маска. На нем также были наушники. В руках венесуэльский глава держал открытую бутылку воды.
В субботу, 3 января, Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, это подтвердил глава Министерства иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль.
После атаки на Венесуэлу президент Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения.
В результате удара США президент Николас Мадуро и его жена были вывезены из страны.
В свою очередь, ряд СМИ сообщили о взрывах в Каракасе, предположив, что за операцией стоит элитное подразделение Delta Force.
Как утверждается, американские военные захватили Мадуро в Каракасе в результате спецоперации с участием спецподразделения «Дельта» и авиации. Тогда же глава Белого дома сообщил, что США перестали считать Мадуро президентом Венесуэлы.
Позднее самолет с венесуэльским президентом на борту вылетел с базы США в Гуантанамо и приземлился в Нью-Йорке. Как уточняется, туда его доставили для судебного разбирательства по обвинениям со стороны США.
На происходящее между странами отреагировали в российском МИД. В официальном заявлении ведомство подвергло резкому осуждению действия США в Венесуэле. Утреннюю атаку на страну в министерстве назвали актом вооруженной агрессии, вызвавшим в Москве глубокую озабоченность.
Тогда же в российском внешнеполитическом ведомстве назвали надуманными аргументы, которыми США пытаются оправдать свои шаги. В МИД отметили, что в данной ситуации «идеологическая неприязнь перевесила деловой прагматизм и готовность строить доверительные и стабильные отношения».
Кроме этого, Россия в лице МИД подтвердила поддержку венесуэльского руководства и выразила солидарность с народом страны.