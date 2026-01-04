CNN: Мадуро с супругой находятся на базе ВВС США в Нью-Йорке

Венесуэльский лидер Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес, захваченные Соединёнными Штатами, находятся на военной базе в штате Нью-Йорк, сообщает CNN.
Телеканал ссылается на информацию, полученную от источника в правоохранительных органах. По его словам, Силия Флорес проходит медобследование.
«Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес находятся на базе национальной гвардии ВВС “Стюарт” в Нью-Йорке, где Флорес проходит в ангаре дальнейшее медицинское обследование», — говорится в сообщении.
По данным источника американского издания The New York Times, Мадуро могут отправить в следственный изолятор в нью-йоркском Бруклине.
«Мадуро и его жена будут доставлены на вертолёте на Манхэттен. Оттуда Мадуро будет доставлен в штаб-квартиру управления по борьбе с наркотиками в Нью-Йорке. Затем его отвезут на вертолёте в Бруклин и доставят в Метрополитенский центр предварительного заключения», — говорится в публикации.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что военные США нанесли массированный удар по территории Венесуэлы, а венесуэльский лидер Николас Мадуро и его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены. В Венесуэле рассказали, что в результате удара погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирное население.
Ранее сообщалось, что самолёт приземлился в американском штате Нью-Йорк. Он совершил посадку в международном аэропорту Стюарт. Предположительно, Мадуро и его супругу Силию Флорес вывели с борта самолёта.