CNN: Мадуро с супругой находятся на базе ВВС США в Нью-Йорке

«Мадуро и его жена будут доставлены на вертолёте на Манхэттен. Оттуда Мадуро будет доставлен в штаб-квартиру управления по борьбе с наркотиками в Нью-Йорке. Затем его отвезут на вертолёте в Бруклин и доставят в Метрополитенский центр предварительного заключения», — говорится в публикации.