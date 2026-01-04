Ричмонд
Подсыпал наркотик своим же: суд раскрыл детали действий террористов в «Крокусе»

ТАСС: участникам теракта в «Крокусе» подельник подсыпал наркотики.

Источник: Комсомольская правда

Организатор теракта в «Крокусе» Шамсидин Фаридуни* тайно подсыпал наркотики трем своим сообщникам. Об этом рассказал участник судебного процесса. Слушание проходило во 2-м Западном окружном военном суде.

«Да потому что именно он и подсыпал мефедрон остальным троим в бутылки с водой и сказал им ее пить, в том числе непосредственно перед нападением на посетителей “Крокуса” в Красногорске», — пояснил источник в беседе с ТАСС.

Следствие, по его словам, полагает, что Фаридуни* был самым жестоким и хладнокровным среди всех нападавших.

Кроме этого, по информации следствия, которую озвучил участник процесса, Фаридуни* хладнокровно расстреливал посетителей зала. Террорист смотрел им в глаза, проявляя тем самым особую бесчеловечность.

Напомним, что всего в деле по теракту в «Крокус сити холле» проходят 19 обвиняемых.

* — Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом.