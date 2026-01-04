Россиянам напомнили, сколько дней отдыха будет на майских праздниках

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее утвердил календарь выходных дней на 2026 год. В связи с тем, что 3 и 4 января приходятся на субботу и воскресенье, эти дни отдыха переносятся на 31 декабря 2025 года и 9 января 2026 года. Таким образом, новогодние праздники составят 12 дней — с 31 декабря по 11 января включительно.