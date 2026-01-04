Россиянам напомнили, сколько дней отдыха будет на майских праздниках

Майские праздники в 2026 году будут шестидневными: отдых запланирован на периоды с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Об этом напомнил депутат Ярослав Нилов.
Депутат объяснил недолгую продолжительность майских праздников в 2026 году их «наложением» на стандартные выходные. При этом он напомнил, что в следующем, 2027 году, «картина» с днями отдыха может быть совершенно другой.
В свою очередь эксперт Президентской академии Татьяна Подольская сообщила, что россияне будут отдыхать почти 4 месяца в 2026 году. При это количество рабочих дней составит 247, что в 2,1 раза больше дней отдыха.
Премьер-министр Михаил Мишустин ранее утвердил календарь выходных дней на 2026 год. В связи с тем, что 3 и 4 января приходятся на субботу и воскресенье, эти дни отдыха переносятся на 31 декабря 2025 года и 9 января 2026 года. Таким образом, новогодние праздники составят 12 дней — с 31 декабря по 11 января включительно.