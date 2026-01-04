В аэропортах Тамбова и Саратова ввели план «Ковёр», в Жуковском сняли

«Аэропорты Тамбов (Донское), Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении. Согласно ведомству, план «Ковёр» был снят в воздушной гавани Жуковский (Раменское).
Ранее Life.ru писал, что 3 января в период с 16:00 мск до 23:30 мск расчёты противовоздушной обороны сбили 103 украинских дрона над 12 регионами России и над акваторией Азовского моря. Наибольшее количество беспилотников — 44 — сбили над Брянской областью. 18 БПЛА ликвидировали над территориями Калужской области и Московского региона.
