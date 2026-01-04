Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропортах Тамбова и Саратова ввели план «Ковёр», в Жуковском сняли

В двух российских аэропортах введены временные ограничения на полёты, в одном московском сняты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Источник: Life.ru

«Аэропорты Тамбов (Донское), Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении. Согласно ведомству, план «Ковёр» был снят в воздушной гавани Жуковский (Раменское).

Ранее Life.ru писал, что 3 января в период с 16:00 мск до 23:30 мск расчёты противовоздушной обороны сбили 103 украинских дрона над 12 регионами России и над акваторией Азовского моря. Наибольшее количество беспилотников — 44 — сбили над Брянской областью. 18 БПЛА ликвидировали над территориями Калужской области и Московского региона.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше