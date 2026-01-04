Челябинских влюбленных зовут на самую необычную регистрацию брака

В Челябинске организуют регистрацию брака на вершине горы.
Челябинцев приглашают зарегистрировать брак на вершине горы. Регистрация союза пройдет 14 февраля 2026 года на вершине горнолыжного склона ЦАО «Евразия». Об этом сообщает Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области.
«Уникальная регистрация брака на вершине горнолыжного склона ЦАО Евразия 14 февраля 2026 года. Вы влюблены друг в друга, в спорт, горные лыжи и сноуборд? Или вы совсем не умеете кататься, но смелы, креативны и не хотите регистрировать брак в стенах ЗАГСа? Тогда это — знак. Остался ровно месяц, чтобы успеть подать заявления на самую необычную регистрацию брака 2026 года», — сообщает Госкомитет по делам ЗАГС Челябинской области.
Молодоженам предстоит сказать заветное «да» на вершине горы, откуда открывается красивый вид на заснеженные красоты Уральских гор. На вершину новобрачных и их гостей доставит кресельный подъемник, где их уже будет ждать регистратор и праздничная атмосфера.
Подавать заявление на регистрацию брака на вершине горы следует в ЗАГС города Кусы лично или дистанционно через портал Госуслуг. Стоимость регистрации ограничена только госпошлиной в 350 рублей. Задать дополнительные вопросы можно по номеру (351) 263‑17‑76.