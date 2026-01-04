Челябинских влюбленных зовут на самую необычную регистрацию брака

«Уникальная регистрация брака на вершине горнолыжного склона ЦАО Евразия 14 февраля 2026 года. Вы влюблены друг в друга, в спорт, горные лыжи и сноуборд? Или вы совсем не умеете кататься, но смелы, креативны и не хотите регистрировать брак в стенах ЗАГСа? Тогда это — знак. Остался ровно месяц, чтобы успеть подать заявления на самую необычную регистрацию брака 2026 года», — сообщает Госкомитет по делам ЗАГС Челябинской области.