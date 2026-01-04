Онколог рассказал, можно ли полностью вылечиться от рака

Рак полностью вылечить невозможно, но теперь его намного проще контролировать, чем раньше, расскаал главный онколог РФ Каприн.
Полной победы над онкологическими заболеваниями сегодня достичь невозможно из ‑за сложности этих болезней и различной реакции пациентов на терапию. Об этом рассказал генеральный директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава России, Андрей Каприн.
«К сожалению, полностью победить рак невозможно. Это не одна болезнь, а целая группа заболеваний с разной биологией, механизмами развития и реакцией на лечение», — уточнил он в беседе с ТАСС. Тем не менее онколог добавил, что несмотря на это человечество достигло больших успехов в локализации заболевания. Теперь при должных подготовительных мероприятиях даже с онкологией пациенты могут жить долгие годы без явных признаков заболевания. В качестве примера Каприн привел рак молочной железы.
Также значительную часть онкологических заболеваний можно предотвратить. Этому поможет отказ от вредных привычек, прежде всего курения и злоупотребления алкоголем. Среди других рекомендаций — поддержание нормального веса, регулярная физическая активность, умеренное и сбалансированное питание, защита кожи от избыточной инсоляции, прохождение назначенных скрининговых обследований и обращение к врачу при первых подозрительных симптомах без затягивания с визитом.
Каприн также рассказал, что за последние 10 лет средний возраст пациента, болеющего раком, не изменился. Он составляет около 65 лет. Также онколог отметил, что женщины продолжают болеть раком чаще, чем мужчины. По статистике доля болеющих женщин составляет чуть более 50%.