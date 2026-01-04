Онколог рассказал, можно ли полностью вылечиться от рака

«К сожалению, полностью победить рак невозможно. Это не одна болезнь, а целая группа заболеваний с разной биологией, механизмами развития и реакцией на лечение», — уточнил он в беседе с ТАСС. Тем не менее онколог добавил, что несмотря на это человечество достигло больших успехов в локализации заболевания. Теперь при должных подготовительных мероприятиях даже с онкологией пациенты могут жить долгие годы без явных признаков заболевания. В качестве примера Каприн привел рак молочной железы.