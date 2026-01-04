Похищенный Мадуро прибыл на самолёте в Нью-Йорк: зачем его доставили в США

Борт, на котором находились президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена, прибыл на базу ВВС Национальной гвардии «Стюарт» в штате Нью-Йорк. Об этом информирует CNN.
По имеющимся данным, суд над венесуэльским лидером в федеральном суде Манхэттена может начаться на следующей неделе.
Телеканал Sky News позже опубликовал репортаж о выходе Мадуро из самолета. Его сопровождала многочисленная вооруженная охрана. В кадре он предстал предположительно босиком, с покрытой головой, в наручниках и с цепями на ногах.
По данным The Washington Post, полученным из источников, дальнейший маршрут венесуэльского лидера и его жены пролегает через вертолетную площадку в Манхэттене, куда их доставили федеральные агенты, в штаб-квартиру Управления по борьбе с наркотиками на 10-й авеню.
Как уточнил источник, первое судебное заседание, скорее всего, состоится уже 5 января. До этого момента Мадуро, по информации издания, будут содержать в Метрополитенском центре задержания в Бруклине.
3 января армия США захватила Мадуро в ходе операции с участием спецподразделения «Дельта». Его вместе с женой вывезли на десантный корабль «Иводзима» в Карибском море. США обвиняют президента Венесуэлы в «наркотерроризме» и контрабанде наркотиков.
Уточняется, что в рамках атаки США на Венесуэлу были слышны взрывы в Каракасе. Уже после атаки Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения.
Российский МИД отреагировал на происходящее между странами, резко осудив действия США в Венесуэле. В заявлении утренняя атака была названа актом вооруженной агрессии, вызывающим в Москве глубокую озабоченность. Наряду с этим Россия в дипломатическом заявлении выразила поддержку руководству Венесуэлы и свою солидарность с населением государства.
При этом военный обозреватель «КП», полковник Виктор Баранец объяснил, что в Штатах колоссальный рынок наркотиков, однако вместо ужесточения контроля Трамп обвинил в их распространении Венесуэлу, якобы «убивающую миллионы американцев», и назвал ее президента главой наркомафии. Баранец подчеркнул, что вторжение США в Венесуэлу может перерасти в полномасштабную партизанскую войну.