В Госдуме рассказали о повышении минимальных баллов ЕГЭ для шести предметов

В 2026/27 учебном году вырастет минимальный порог ЕГЭ для вузов, подведомственных Минобрнауки. Так, по физике и информатике он повысится на 2 балла (до 41 и 46 соответственно), по истории — с 36 до 40 баллов, по иностранным языкам — с 30 до 40 баллов. По химии и биологии минимальные значения выросли с 39 до 40 баллов.
«Эти меры направлены на повышение качества подготовки абитуриентов и соответствие уровня их знаний выбранным направлениям обучения», — отметила депутат.
Ранее стало известно, что Министерство науки и высшего образования России намерено сократить количество платных образовательных мест в вузах примерно на 45 тысяч. Изменения затронут 40 направлений. Среди них — «Экономика», «Реклама», «Связи с общественностью», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление» и «Юриспруденция».
