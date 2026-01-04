«Тампа» разгромила «Сан-Хосе» благодаря суперигре Кучерова

Особенно ярко проявил себя российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, который не только забросил одну шайбу, но и отдал четыре голевые передачи, набрав в сумме пять очков. Это позволило ему стать первой звездой матча, продлить личную результативную серию до семи игр и в 11-й раз в карьере достичь отметки в 20 голов за сезон. Кроме того, Кучеров повторил рекорд среди российских игроков, в восьмой раз набрав пять очков за матч и сравнявшись по этому показателю с Евгением Малкиным.