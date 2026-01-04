«Тампа» разгромила «Сан-Хосе» благодаря суперигре Кучерова

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержали уверенную победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 7:3. Встреча прошла в Сан-Хосе и завершилась седьмой подряд победой гостей, в то время как хозяева прервали свою трёхматчевую победную серию.
Особенно ярко проявил себя российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, который не только забросил одну шайбу, но и отдал четыре голевые передачи, набрав в сумме пять очков. Это позволило ему стать первой звездой матча, продлить личную результативную серию до семи игр и в 11-й раз в карьере достичь отметки в 20 голов за сезон. Кроме того, Кучеров повторил рекорд среди российских игроков, в восьмой раз набрав пять очков за матч и сравнявшись по этому показателю с Евгением Малкиным.
Хет-триком у «Тампы» отметился Даррен Рэдиш, а у «Шаркс» — Павол Регенда. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 19 бросков из 22, тогда как голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров был заменён уже на седьмой минуте после третьей пропущенной шайбы.
В другом матче игрового дня «Сент-Луис Блюз» обыграли «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:0, где российский форвард Алексей Торопченко отметился голевой передачей.
