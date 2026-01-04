Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хегсет: США контролируют будущее Венесуэлы после захвата Мадуро

США захватили Николаса Мадуро, министр войны Пит Хегсет заявил, что теперь Соединённые Штаты контролируют будущее Венесуэлы.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты контролируют будущее Венесуэлы, а также условия управления республикой, заявил министр войны США Пит Хегсет после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

«Мы устанавливаем условия. Президент Трамп устанавливает условия, и в конечном итоге он решит, какими будут дальнейшие шаги мы будем контролировать то, что произойдёт дальше», — сказал он.

Высказывание прозвучало в разговоре с телеканалом CBS, шеф Пентагона ответил на вопрос журналистов о том, «будут ли представители Соединённых Штатов теперь в правительстве Венесуэлы и будут ли размещены войска США на её территории».

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесли массированный удар по территории Венесуэлы, а венесуэльский лидер Николас Мадуро и его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены в США. По последним данным, они находятся на американской военной базе в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что МИД Российской Федерации обратился к властям Соединённых Штатов с призывом освободить захваченного американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. По данным ведомства, в настоящее время подтверждены сведения о том, что Мадуро и его супруга находятся в США.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше