Хегсет: США контролируют будущее Венесуэлы после захвата Мадуро

Соединённые Штаты контролируют будущее Венесуэлы, а также условия управления республикой, заявил министр войны США Пит Хегсет после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
«Мы устанавливаем условия. Президент Трамп устанавливает условия, и в конечном итоге он решит, какими будут дальнейшие шаги мы будем контролировать то, что произойдёт дальше», — сказал он.
Высказывание прозвучало в разговоре с телеканалом CBS, шеф Пентагона ответил на вопрос журналистов о том, «будут ли представители Соединённых Штатов теперь в правительстве Венесуэлы и будут ли размещены войска США на её территории».
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесли массированный удар по территории Венесуэлы, а венесуэльский лидер Николас Мадуро и его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены в США. По последним данным, они находятся на американской военной базе в Нью-Йорке.
Ранее сообщалось, что МИД Российской Федерации обратился к властям Соединённых Штатов с призывом освободить захваченного американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. По данным ведомства, в настоящее время подтверждены сведения о том, что Мадуро и его супруга находятся в США.