Стало известно о новой мошеннической схеме с WhatsApp*: что начали использовать аферисты

Мошенники стали массово рассылать в WhatsApp* уведомления, требующие якобы срочной проверки аккаунта или загрузки обновлений. Об этом сообщил депутат Госдумы Антон Немкин в беседе с РИА Новости.
«Постепенное ограничение работы WhatsApp* в России стало фактором, которым оперативно воспользовались мошенники», — сказал он.
Депутат предупредил, что злоумышленники массово используют поддельные уведомления, имитирующие сообщения от сервиса. Они пугают пользователей блокировкой, требуют срочных действий по верификации, переносу данных или установке несуществующих обновлений.
До этого KP.RU писал, чтобы завладеть кодом от «Госуслуг», злоумышленники начали маскироваться под работников служб доставки. Их стандартный сценарий включает фразы: «Вам посылка, необходимо подтвердить вашу личность».
* — Принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.