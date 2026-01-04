Как не заболеть гриппом в праздники: советы Роспотребнадзора ЯНАО

Вакцинация — наиболее надежный способ защититься от гриппа.
В период праздничных дней Роспотребнадзор по ЯНАО разместил рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ, направленные на снижение риска заражения в сезон роста заболеваемости вирусными инфекциями. Среди ключевых мер — вакцинация, использование средств защиты и соблюдение правил гигиены.
«Для защиты от гриппа самым эффективным методом является вакцинация. Кроме гриппа, зимой любые респираторные вирусы имеют тенденцию к росту, и риск заболеть выше, чем летом», — сообщается на сайте ведомства.
Роспотребнадзор советует: носить медицинские маски в людных местах избегать больших скоплений людей и поездок в общественном транспорте регулярно мыть руки с антибактериальным мылом или обрабатывать их антисептиком соблюдать режим сна и чаще бывать на свежем воздухе одеваться по погоде не общаться с теми, у кого есть признаки простуды. Еще ведомство предупреждает: если собираетесь в теплые страны, узнайте заранее про эпидемиологическую обстановку там и постарайтесь не допускать резких перепадов климата — это может ослабить иммунитет.