Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как не заболеть гриппом в праздники: советы Роспотребнадзора ЯНАО

В период праздничных дней Роспотребнадзор по ЯНАО разместил рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ, направленные на снижение риска заражения в сезон роста заболеваемости вирусными инфекциями. Среди ключевых мер — вакцинация, использование средств защиты и соблюдение правил гигиены.

Вакцинация — наиболее надежный способ защититься от гриппа.

В период праздничных дней Роспотребнадзор по ЯНАО разместил рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ, направленные на снижение риска заражения в сезон роста заболеваемости вирусными инфекциями. Среди ключевых мер — вакцинация, использование средств защиты и соблюдение правил гигиены.

«Для защиты от гриппа самым эффективным методом является вакцинация. Кроме гриппа, зимой любые респираторные вирусы имеют тенденцию к росту, и риск заболеть выше, чем летом», — сообщается на сайте ведомства.

Роспотребнадзор советует: носить медицинские маски в людных местах избегать больших скоплений людей и поездок в общественном транспорте регулярно мыть руки с антибактериальным мылом или обрабатывать их антисептиком соблюдать режим сна и чаще бывать на свежем воздухе одеваться по погоде не общаться с теми, у кого есть признаки простуды. Еще ведомство предупреждает: если собираетесь в теплые страны, узнайте заранее про эпидемиологическую обстановку там и постарайтесь не допускать резких перепадов климата — это может ослабить иммунитет.