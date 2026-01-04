Как не заболеть гриппом в праздники: советы Роспотребнадзора ЯНАО

Роспотребнадзор советует: носить медицинские маски в людных местах избегать больших скоплений людей и поездок в общественном транспорте регулярно мыть руки с антибактериальным мылом или обрабатывать их антисептиком соблюдать режим сна и чаще бывать на свежем воздухе одеваться по погоде не общаться с теми, у кого есть признаки простуды. Еще ведомство предупреждает: если собираетесь в теплые страны, узнайте заранее про эпидемиологическую обстановку там и постарайтесь не допускать резких перепадов климата — это может ослабить иммунитет.