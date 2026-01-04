Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 4 января 2026 года.
Овен.
Начало дня для Овнов будет удачным, поэтому важные дела лучше не откладывать. Чем быстрее вы будете действовать, тем больше успеете. Потребуется много времени, чтобы принять правильные решения. Помогут интуиция и здравый смысл. Вторая половина дня будет эмоциональной.
Телец.
У Тельцов 4 января будет довольно беспокойным. Первая половина дня заставит понервничать из-за семейных проблем или плохого самочувствия. В этот день придется выполнять не только свои, но и чужие обязанности. Окружающие будут мешать и отвлекать. Лучше сосредоточиться на личных отношениях.
Близнецы.
Близнецов ждет отличный день. Можно будет сделать много полезного и для себя, и для окружающих. Вы часто помогаете тем, кто просит помощи. У вас гармонично сложатся отношения, а партнеры будут вас поддерживать. В этот день рекомендуется посещать госучреждения.
Рак.
Утро подходит для принятия важных решений. Можно строить долгосрочные планы: вы правильно оцениваете ситуацию. В это время становится ясно, кому можно доверять, а от кого лучше держаться подальше. Позднее придет время для оригинальных идей. Не исключены полезные знакомства. Ваш необычный взгляд на вещи способен привлечь многих. Даже простое обсуждение мелочей может стать началом романтической истории.
Лев.
Начало дня — не время для сложных и важных дел. Лучше с утра закончить все начатое. Важно не упустить момент, с которого начнется путь к новым карьерным вершинам. Возможны удачные сделки, выгодные денежные поступления. Из-за чрезмерных нагрузок ваше самочувствие может заметно ухудшиться.
Дева.
В начале дня не исключены споры. Окружающие в это время настроены по отношению к вам критически. Многие будут делать неприятные замечания. Реагируйте спокойно, и тогда позже оппоненты поймут, что правда на вашей стороне. Чувство юмора может выручить в сложные моменты. Во второй половине дня лучше сосредоточиться на работе, чтобы не наделать ошибок.
Весы.
Вас ждет очень благоприятный день. Будет возможность решить важные задачи, добиться прогресса в делах. Вы получите полезную информацию, которая пригодится. Старайтесь учиться новому настолько быстро, насколько это возможно. Только так вы сможете получить преимущество перед соперниками.
Скорпион.
День будет сложным, но в первой половине можно будет добиться больших успехов. Не бойтесь трудностей. Не откладывайте на потом принятие решений и встречи с неприятными людьми. Часто то, что кажется сложным испытанием, на деле не вызывает затруднений. Вторая половина дня будет посвящена решению мелких, но важных вопросов. Скоро появится возможность переосмыслить свою жизнь, и выводы для вас окажутся неожиданными.
Стрелец.
В этот день у вас появится много хороших идей, но воплотить их в жизнь удастся не сразу. Запаситесь терпением, скоро настанет момент для решительных действий. Интуиция безошибочно подскажет, когда нужно начинать действовать. Сложнее будет с личными отношениями, потому что в этой сфере вы склонны выдавать желаемое за действительное. Откровенный разговор с любимым человеком многое прояснит.
Козерог.
Трудностей у Козерогов будет немало, но вряд ли они испортят настроение. Сейчас вы верите в свои силы и не отказываетесь от задуманного, даже если не все идет по плану. Полезно проявить инициативу в делах. Если не все оценят ваши замыслы, найдутся те, кто вас поддержит. Не исключено, что вы познакомитесь с людьми, благодаря которым найдутся новые возможности.
Водолей.
Многое вам дается легко, потери маловероятны. Отношения с коллегами могут складываться напряженно, особенно в начале дня. Но вы к каждому найдете подход, не допустите конфликтов. Сможете помириться с теми, с кем были в ссоре. Можно совершать покупки, в том числе и крупные. Вкус не подведет и качество вещей будет радовать. В личных делах наметится долгожданный прогресс.
Рыбы.
Этот день обещает успехи во всем, что связано с финансами. Можете заключать сделки, продавать и прочее. Вероятны удачные покупки, в том числе незапланированные. Вы безошибочно выбираете из нескольких вещей именно ту, которая долго будет радовать. Хорошо проходят деловые переговоры. Сейчас можете заручиться поддержкой влиятельных людей. Не исключены романтические увлечения, передает «Российская газета».