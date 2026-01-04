Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 января

Трудностей у Козерогов будет немало, но вряд ли они испортят настроение. Сейчас вы верите в свои силы и не отказываетесь от задуманного, даже если не все идет по плану. Полезно проявить инициативу в делах. Если не все оценят ваши замыслы, найдутся те, кто вас поддержит. Не исключено, что вы познакомитесь с людьми, благодаря которым найдутся новые возможности.