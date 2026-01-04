Ричмонд
В России появится новый вид врачей в 2026 году

В РФ в апреле введут должность врача по здоровому долголетию.

В России в текущем году планируется ввести новую должность врача, специализирующегося на здоровом долголетии. Об этом говорится в правительственном документе, с которым ознакомились журналисты.

Согласно документу, до 1 апреля Министерство здравоохранения России обязано включить в номенклатуру медицинских должностей новую позицию — «врач по медицине здорового долголетия». Об этом пишут РИА Новости (РИАН).

Председатель правительства Михаил Мишустин ранее заявлял, что кабинет министров одобрил план мероприятий по реализации стратегии действий в интересах граждан старшего возраста на период до 2030 года. По его словам, увеличение ожидаемой продолжительности жизни и развитие активного долголетия являются основными приоритетами государственной политики. По его словам, намечено поэтапное внедрение современных подходов к раннему выявлению и профилактике заболеваний. Мишустин также отметил, что особое значение имеет систематическое прохождение диспансеризации и более ответственное отношение граждан к собственному здоровью, пишет «Царьград».