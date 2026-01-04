Ричмонд
Депутат рассказала о повышении минимальных баллов ЕГЭ для поступления в вузы

Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в учебном сезоне 2026/2027 повысили по нескольким предметам. Об этом сообщила член комитета Госдумы по образованию Анна Скрозникова.

— В 2026/2027 учебном году минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы, которые подведомственны Министерству образования и науки, повысились по шести предметам, — цитирует ее ТАСС.

Так, увеличение коснулось физики, информатики, иностранного языка, истории, биологии и химии. Минимальный балл по физике повысили с 39 до 41, по информатике — с 44 до 46, по истории — с 36 до 40, по иностранному языку — с 30 до 40, по химии и биологии установили единый порог в 40 баллов против прежних 39.

Остальные предметы сохранили прежние минимальные стандарты: русский язык и математика профильного уровня остаются на уровне 40 баллов, обществознание — 45 баллов, литература и география — 40 баллов.

Данные требования действуют как для бюджетных мест, так и для коммерческого набора. При этом вузы имеют право повышать установленные государством минимальные пороги в зависимости от конкурсной ситуации, отметила Скрозникова в беседе с агентством.

Для абитуриентов, которые поступают в педагогические университеты, с 2027 года планируется ввести профильное испытание. Об этом 23 декабря 2025 года сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.