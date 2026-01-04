Депутат рассказала о повышении минимальных баллов ЕГЭ для поступления в вузы

Так, увеличение коснулось физики, информатики, иностранного языка, истории, биологии и химии. Минимальный балл по физике повысили с 39 до 41, по информатике — с 44 до 46, по истории — с 36 до 40, по иностранному языку — с 30 до 40, по химии и биологии установили единый порог в 40 баллов против прежних 39.