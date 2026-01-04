В Курган съедутся самбисты из 15 регионов для отбора на Первенство России

Курган примет отбор на Первенство России по самбо.
В Курган приедут самбисты из 15 регионов страны для участия в отборочных соревнованиях на Первенство России. Всероссийские соревнования по самбо в честь благоверного князя Александра Невского среди юношей и девушек 14‑16 лет пройдут 16 и 17 января в спортивном комплексе им. В. Ф. Горбенко. Об этом сообщает спортуправление Курганской области.
«16 и 17 января 2026 года в Кургане в СК им. В. Ф. Горбенко пройдут Всероссийские соревнования по самбо в честь благоверного князя Александра Невского, на призы АО “НПО “Курганприбор” среди юношей и девушек 14‑16 лет при поддержке правительства Курганской области. Спортсмены из 15 регионов страны будут бороться за призовые места и путевки на Первенство России”, — сообщает региональное спортуправление.
Соревнования стартуют 16 января в 10:00 с торжественного открытия, после чего начнутся предварительные схватки. На следующий день, 17 января, борьба возобновится в 9:00. Участие в мероприятии бесплатное и открытое для всех желающих.
Массовые спортивные мероприятия регулярно проходят в Кургане в рамках новогодней программы «Елка-2026», которая продлится до 19 января. В конце декабря в городе уже организовали велозаезд «ВелоДед Мороз» и лыжные соревнования «Новогодняя гонка Курганской области — 2026», а также ярмарки, катки, концерты и другие спортивные активности.