В Курган съедутся самбисты из 15 регионов для отбора на Первенство России

«16 и 17 января 2026 года в Кургане в СК им. В. Ф. Горбенко пройдут Всероссийские соревнования по самбо в честь благоверного князя Александра Невского, на призы АО “НПО “Курганприбор” среди юношей и девушек 14‑16 лет при поддержке правительства Курганской области. Спортсмены из 15 регионов страны будут бороться за призовые места и путевки на Первенство России”, — сообщает региональное спортуправление.