Удача и шок: в новогоднем тираже омичи выиграли в лотерею более 41 млн рублей

Накануне, 3 января 2026 года, один из распространителей лотерей огласил итоги 1707-го тиража и предоставил аналитику по выигрышам в Омской области. Данные по нашему региону выглядят по-хорошему шокирующими.
«Совокупная сумма выигрышей жителей Омской области в новогоднем тираже составила 41 408 666 рублей. Всего регионе было приобретено 199 879 билетов, оказавшихся выигрышными», — заявили в пресс-службе распространителя лотереи.
Также сообщается, что всего по итогам «Новогоднего миллиарда»-2026 выигрышными стали 14 748 754 билета, а всего в праздничном тираже было разыграно 4 247 063 723 рубля — это новый абсолютный рекорд по общей сумме выигрышей в одном тираже среди российских государственных лотерей.
Объявлено, что помимо трех мультимиллионеров из Свердловской, Новосибирской и Тюменской областей, поделивших поровну приз в размере 1 млрд рублей, в стране появились обладатель приза в 100 млн рублей из Липецкой области и еще 98 лотерейных миллионеров из самых разных уголков страны.