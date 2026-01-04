Удача и шок: в новогоднем тираже омичи выиграли в лотерею более 41 млн рублей

Также сообщается, что всего по итогам «Новогоднего миллиарда»-2026 выигрышными стали 14 748 754 билета, а всего в праздничном тираже было разыграно 4 247 063 723 рубля — это новый абсолютный рекорд по общей сумме выигрышей в одном тираже среди российских государственных лотерей.