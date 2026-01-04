СМИ: Мадуро привезли в антинаркотическое управление в Нью-Йорке

На территорию штаб-квартиры антинаркотического управления в Нью-Йорке приехал кортеж, предположительно, с венесуэльским президентом Николасом Мадуро. Об этом в субботу, 3 января, сообщил корреспондент РИА Новости.
— В составе кортежа имеется бронетранспорт. В небе кружат два вертолета. Журналисты не видели самого Мадуро, — рассказал он.
Для проезда кортежа американские власти перекрыли движение автомобилей и пешеходов в городе и расставили патрули из сотрудников силовых ведомств, говорится в статье.
Ранее были опубликованы первые кадры с Николасом Мадуро и его женой Силией Флорес после их похищения американскими военными. Уточнялось, что в ближайшее время политика доставят в тюрьму Бруклина.
3 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел пресс-конференцию, посвященную ударам американской армии по Венесуэле и захвату Николаса Мадуро. Главное из заявлений американского лидера — в материале «Вечерней Москвы».
Утром того же дня в столице Венесуэлы — Каракасе — прозвучали взрывы. Местные жители также заметили в городе вертолеты CH-47, которые стоят на вооружении армии США. «ВМ» собрала все, что известно о нападении американских войск.