В Иркутске потеплеет до −4 градусов 4 января

Что касается остальных частей региона, то там погодные качели развернулись в другую сторону. В Катангском, Киренском и других северо-восточных районах столбик термометра днем покажет отметки −13…-18 градусов. Ночью похолодает до −25. Возможен небольшой снег и туман в утренние часы. Ветер будет преобладать юго-восточный с порывами до 13 м/с.