В Иркутске потеплеет до −4 градусов 4 января

Снега в течение дня не ожидается.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутск придет неожиданное тепло 4 января. Так, по прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра, воздух днем прогреется до −4…-6 градусов.

— На день переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный 5−10 м/с, — поделились метеорологи.

Что касается остальных частей региона, то там погодные качели развернулись в другую сторону. В Катангском, Киренском и других северо-восточных районах столбик термометра днем покажет отметки −13…-18 градусов. Ночью похолодает до −25. Возможен небольшой снег и туман в утренние часы. Ветер будет преобладать юго-восточный с порывами до 13 м/с.