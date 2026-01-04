Дороге под Енисейском угрожает подтопление из-за подъема воды в реке

В Енисейском округе уровень воды в Енисее продолжает повышаться. По прогнозам МЧС по Красноярскому краю, подъем воды продлится по 4 января включительно. На сегодняшний день он оценивается специалистами как незначительный.
Остается угроза подтопления автомобильной дороги и четырех приусадебных участков. На один из них уже зашла вода.
Жилые дома в зону подтопления не попадают. В округе подготовлены пункты для временного размещения жителей, однако пока в них нет необходимости. Ситуация находится под постоянным контролем МЧС и администрации муниципального округа.
Напомним, проблемы начались в конце декабря 2025 года, когда из-за ледостава затопило дорогу, приусадебные участки и был введен режим повышенной готовности.