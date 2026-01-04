Бригадир строителей Байкало-Амурской магистрали Иван Варшавский умер в 87 лет

«Печальные вести из Тынды — не стало Ивана Николаевича Варшавского — легенды БАМа, героя Соцтруда, почётного жителя области. Для всех нас это большая потеря», — написал Орлов.
Губернатор отметил, что был лично знаком с Варшавским, и охарактеризовал его как настоящего бамовца и человека дела, общение с которым всегда было ценным.
Байкало-Амурская магистраль (БАМ) входит в число самых протяжённых железных дорог мира. Она проходит по территории Иркутской области, Забайкальского края, Амурской области, Бурятии и Якутии, Хабаровского края.
Ранее в возрасте 87 лет скончался заслуженный артист РФ и управляющий оперной труппой Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Роман Улыбин. Смерть Улыбина стала тяжёлой утратой для коллектива. Артист оставил заметный след в истории театра и пользовался уважением коллег и зрителей. О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно.
Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.