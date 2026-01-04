Бригадир строителей Байкало-Амурской магистрали Иван Варшавский умер в 87 лет

Ранее в возрасте 87 лет скончался заслуженный артист РФ и управляющий оперной труппой Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Роман Улыбин. Смерть Улыбина стала тяжёлой утратой для коллектива. Артист оставил заметный след в истории театра и пользовался уважением коллег и зрителей. О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно.