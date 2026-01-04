Ричмонд
Хабаровских школьников научат отличать мошенников от волонтёров

В Хабаровском крае стартовали занятия всероссийского проекта «Цифровой ликбез».

Источник: Комсомольская правда

В крае стартовали бесплатные занятия всероссийского проекта «Цифровой ликбез». Уже с шести лет детям объяснят, как не стать жертвой обмана в интернете и безопасно планировать путешествия. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В школах Хабаровского края начались необычные уроки. В рамках всероссийской инициативы «Цифровой ликбез» детей и подростков учат не математике или литературе, а цифровой безопасности и осознанному поведению в сети.

Программа, соответствующая задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», призвана сформировать у подрастающего поколения актуальные и практические навыки.

Детям объяснят, как распознать фейковые благотворительные сборы. Отдельный блок посвящён правилам безопасного бронирования жилья онлайн.