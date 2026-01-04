Хабаровских школьников научат отличать мошенников от волонтёров

В крае стартовали бесплатные занятия всероссийского проекта «Цифровой ликбез». Уже с шести лет детям объяснят, как не стать жертвой обмана в интернете и безопасно планировать путешествия. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".