В Новосибирской области усилили охрану лесов в новогодние каникулы

Лесные инспекторы следят за соблюдением правил пожарной и санитарной безопасности, а также борются с незаконными рубками. В свою очередь, охотничьи инспекторы контролируют выполнение законодательства об охоте, чтобы защитить диких животных. Казачьи дружины расширяют зоны контроля и оперативно реагируют на сообщения о заблудившихся людях.