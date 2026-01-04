В Новосибирской области усилили охрану лесов в новогодние каникулы

В Новосибирской области в период новогодних каникул усилили охрану лесов и охотничьих угодий. С 30 декабря государственные инспекторы Министерства природных ресурсов региона работают в усиленном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
Организовано круглосуточное патрулирование территорий лесного фонда и охотничьих угодий. Важную роль в этом процессе играют казачьи дружины, которые активно помогают инспекторам. Заместитель министра природных ресурсов и экологии области Жанна Шурова отметила, что массовое посещение лесов в этот период требует особого внимания к безопасности. Основная цель работы патрулей — профилактика нарушений и предотвращение возможных чрезвычайных ситуаций.
Лесные инспекторы следят за соблюдением правил пожарной и санитарной безопасности, а также борются с незаконными рубками. В свою очередь, охотничьи инспекторы контролируют выполнение законодательства об охоте, чтобы защитить диких животных. Казачьи дружины расширяют зоны контроля и оперативно реагируют на сообщения о заблудившихся людях.