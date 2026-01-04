МВД раскрыло фразы мошенников, выдающих себя за операторов связи

В министерстве пояснили, что сложные многоэтапные атаки обычно начинаются именно с выманивания этого кода, после чего злоумышленники имитируют взлом аккаунта на «Госуслугах». Специалисты подчеркнули, что легитимные операторы связи никогда не запрашивают коды из СМС, и эти данные ни при каких обстоятельствах нельзя никому сообщать. При получении подобных звонков или сообщений общение следует немедленно прекратить.