И.о. президента Венесуэлы назначена Дельси Родригес

Верховный суд Венесуэлы назначил вице-президента Дельси Родригес исполняющей обязанности президента из-за похищения Николаса Мадуро. Соответствующее решение конституционной палаты зачитала ее председатель Карислия Беатрис Родригес.
В постановлении суд указал на возникновение форс-мажорных обстоятельств, напрямую не описанных в Конституции, но угрожающих стабильности и безопасности страны. В связи с этим была принята срочная превентивная мера для обеспечения преемственности власти и обороны.
Как заявил 3 января президент США Дональд Трамп, Вашингтон нанесл удар по Венесуэле, а ее лидер Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны.
Уточняется, что их доставили американским самолетом в Нью-Йорк. По имеющейся информации, первое заседание суда по делу венесуэльского лидера может состояться на следующей неделе в одном из федеральных судов Манхэттена.