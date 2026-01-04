Ричмонд
И.о. президента Венесуэлы назначена Дельси Родригес

Верховный суд признал Родригес исполняющей обязанности президента Венесуэлы.

Источник: Комсомольская правда

Верховный суд Венесуэлы назначил вице-президента Дельси Родригес исполняющей обязанности президента из-за похищения Николаса Мадуро. Соответствующее решение конституционной палаты зачитала ее председатель Карислия Беатрис Родригес.

В постановлении суд указал на возникновение форс-мажорных обстоятельств, напрямую не описанных в Конституции, но угрожающих стабильности и безопасности страны. В связи с этим была принята срочная превентивная мера для обеспечения преемственности власти и обороны.

Как заявил 3 января президент США Дональд Трамп, Вашингтон нанесл удар по Венесуэле, а ее лидер Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны.

Уточняется, что их доставили американским самолетом в Нью-Йорк. По имеющейся информации, первое заседание суда по делу венесуэльского лидера может состояться на следующей неделе в одном из федеральных судов Манхэттена.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше