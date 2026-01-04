Бессараб сказала, как новогодние каникулы скажутся на зарплате за январь

Россияне во время текущих новогодних каникул будут отдыхать 12 дней. Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб в беседе с aif.ru рассказала, как это отразится на зарплате.
Напомним, в январе 2026 года россияне будут отдыхать 11 дней, еще один выходной пришелся на 31 декабря 2025 года.
«Новогодние каникулы не скажутся на зарплатах россиян, зарплата не уменьшится. При окладной или тарифной системах оплаты труда стоимость работы сохраняется в целом за месяц», — отметила Бессараб.
Ранее политик напомнила, что работа в новогодние праздники при стандартном графике 5/2 должна быть оплачена работодателем не менее чем в двойном размере.
Бессараб подчеркнула, что это правило действует, если сотрудника, работающего по такому графику, необходимо привлечь к работе в праздничный день.
При этом, по желанию сотрудника, вместо повышенной оплаты может быть предоставлен другой день отдыха.