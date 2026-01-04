79-летний пенсионер пропал без вести в Иркутске

IrkutskMedia, 4 января. В Иркутске полицейские разыскивают без вести пропавшего 79-летнего Бориса Сюткина. С заявлением в дежурную часть обратились родственники мужчины. По их словам, около 16.00 пенсионер вышел из дома в районе улицы Ленина и до настоящего времени не вернулся.