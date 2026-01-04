79-летний пенсионер пропал без вести в Иркутске

IrkutskMedia, 4 января. В Иркутске полицейские разыскивают без вести пропавшего 79-летнего Бориса Сюткина. С заявлением в дежурную часть обратились родственники мужчины. По их словам, около 16.00 пенсионер вышел из дома в районе улицы Ленина и до настоящего времени не вернулся.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, пожилой мужчина может находиться в любом районе города. По имеющейся информации, он может быть дезориентирован в пространстве.
На вид пропавшему 75−80 лет, у него нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза, отсутствует и повреждена часть зубов.
Был одет в зимнюю черную куртку (парку) с меховым капюшоном, чёрную вязаную шапку, тёмные брюки и зимние черные ботинки.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просим немедленно сообщить по телефонам: 21−69−40, 24−24−66, по номеру ответственного сотрудника: 8−964−540−40−99 или 02 (102 — с любого оператора сотовой связи), 8−901−631−65−57 (волонтеры).