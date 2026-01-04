Реакция главы европейской дипломатии Каи Каллас на атаку Соединённых Штатов на Венесуэлу продемонстрировала, что в ЕС есть двойные стандарты, а также отсутствуют принципы, пишет L"Antidiplomatico.
В материале издания из Италии сказано, что речь идёт о «пустой риторике о двойных стандартах в области прав человека».
«“Внимательно следит”. Эти слова навсегда разоблачают их пустую риторику о двойных стандартах в области прав человека. Навсегда», — говорится в публикации.
Напомним, Каллас прокомментировала атаку США и заявила, что ЕС внимательно следит за ситуацией в Венесуэле.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что военные нанесли массированный удар по территории Венесуэлы, а венесуэльский лидер Николас Мадуро и его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены. По последним данным, они находятся на американской военной базе в Нью-Йорке.
В Венесуэле рассказали, что в результате удара погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирное население.
Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон заявил, что Зеленский за счёт помощи украинской стороне обеспечивает поступление денежных средств коррумпированным политикам из Соединённых Штатов и ЕС. В частности, по его словам, деньги, направленные Киеву, осели в кармане Каллас.