AntiDiplomatico: Каллас, говоря о Венесуэле, показала двойные стандарты ЕС

Каллас заявила, что ЕС следит за ситуацией в Венесуэле, в Италии рассказали, что в ЕС есть двойные стандарты, а также отсутствуют принципы.

Источник: Аргументы и факты

Реакция главы европейской дипломатии Каи Каллас на атаку Соединённых Штатов на Венесуэлу продемонстрировала, что в ЕС есть двойные стандарты, а также отсутствуют принципы, пишет L"Antidiplomatico.

В материале издания из Италии сказано, что речь идёт о «пустой риторике о двойных стандартах в области прав человека».

«“Внимательно следит”. Эти слова навсегда разоблачают их пустую риторику о двойных стандартах в области прав человека. Навсегда», — говорится в публикации.

Напомним, Каллас прокомментировала атаку США и заявила, что ЕС внимательно следит за ситуацией в Венесуэле.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что военные нанесли массированный удар по территории Венесуэлы, а венесуэльский лидер Николас Мадуро и его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены. По последним данным, они находятся на американской военной базе в Нью-Йорке.

В Венесуэле рассказали, что в результате удара погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирное население.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон заявил, что Зеленский за счёт помощи украинской стороне обеспечивает поступление денежных средств коррумпированным политикам из Соединённых Штатов и ЕС. В частности, по его словам, деньги, направленные Киеву, осели в кармане Каллас.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
