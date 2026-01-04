Два поезда «Ермак» начали курсировать в новосибирском метро с 3 января

Также сообщается, что для обеспечения комфорта пассажиров в дни массовых мероприятий — 4, 6, 8 и 9 января — метрополитен также будет выпускать на линии по два дополнительных состава. Это позволит сократить интервалы движения и снизить нагрузку в часы пик.