Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два поезда «Ермак» начали курсировать в новосибирском метро с 3 января

В новогодние праздники новосибирский метрополитен усилил подвижной состав. С 3 января 2026 года на линию вышли два новых состава «Ермак». Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Источник: Сиб.фм

До конца месяца планируется запустить ещё два аналогичных состава.

Также сообщается, что для обеспечения комфорта пассажиров в дни массовых мероприятий — 4, 6, 8 и 9 января — метрополитен также будет выпускать на линии по два дополнительных состава. Это позволит сократить интервалы движения и снизить нагрузку в часы пик.

Новые поезда «Ермак» созданы на базе модели «Балтиец», разработанной для петербургского метрополитена. Они оснащены современной цифровой системой управления и обновлённой ходовой частью. В вагонах установлены системы вентиляции, кондиционирования и обеззараживания воздуха.