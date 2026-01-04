На красноярском Татышеве откроется резиденция Деда Мороза

«Приглашаем ребятишек и их родителей на долгожданную встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой. В течение нескольких дней главные герои новогоднего праздника готовы дарить маленькое чудо всем гостям резиденции. Мы подготовили для вас развлечения с эльфами, катания с дружелюбными хаски и игры на мини-катке. Хотим напомнить, что Дед Мороз всегда очень радуется, когда юные гости готовят для него стихотворение и позируют для совместного фото на память», — рассказали в дирекции парка.