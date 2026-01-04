На красноярском Татышеве откроется резиденция Деда Мороза

Она будет работать во второй половине каникул: 7, 8, 9, 10 и 11 января с 11:00 до 20:00. Вход бесплатный.
«Приглашаем ребятишек и их родителей на долгожданную встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой. В течение нескольких дней главные герои новогоднего праздника готовы дарить маленькое чудо всем гостям резиденции. Мы подготовили для вас развлечения с эльфами, катания с дружелюбными хаски и игры на мини-катке. Хотим напомнить, что Дед Мороз всегда очень радуется, когда юные гости готовят для него стихотворение и позируют для совместного фото на память», — рассказали в дирекции парка.
Напомним, в 2022 году, когда резиденция работала первый раз, произошел серьезный скандал из-за того, что некоторые красноярцы пытались попасть к Деду Морозу после окончания работы локации.