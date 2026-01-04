Суд в Венесуэле признал Родригес и.о. президента после захвата Мадуро

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что военные нанесли массированный удар по территории Венесуэлы, а венесуэльский лидер Николас Мадуро и его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены. По последним данным, они находятся на американской военной базе в Нью-Йорке. Кроме того, появились сообщения о том, что Мадуро доставили в антинаркотическое управление в Нью-Йорке, эти данные не подтверждены.