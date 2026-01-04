Суд в Венесуэле признал Родригес и.о. президента после захвата Мадуро

Венесуэльский Верховный суд обязал вице-президента республики Дельси Родригес временно исполнять обязанности президента, заявила председатель конституционной палаты Карислия Беатрис Родригес, она зачитала соответствующее решение.
Она уточнила, что США похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
«В свете исключительной ситуации, возникшей в результате похищения гражданина Николаса Мадуро Моро, президента республики, что образует случай материальной и временной невозможности осуществления им своих функций,… распорядиться, чтобы исполнительный вице-президент республики приняла на себя и осуществляла в статусе исполняющей обязанности все полномочия, обязанности и функции, присущие должности президента, с целью обеспечения административной непрерывности и всеобъемлющей обороны нации», — сказала Карислия Беатрис Родригес.
Она озвучила решение конституционной палаты Венесуэлы в эфире телеканала VTV.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что военные нанесли массированный удар по территории Венесуэлы, а венесуэльский лидер Николас Мадуро и его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены. По последним данным, они находятся на американской военной базе в Нью-Йорке. Кроме того, появились сообщения о том, что Мадуро доставили в антинаркотическое управление в Нью-Йорке, эти данные не подтверждены.
Ранее сообщалось, что МИД Российской Федерации обратился к властям Соединённых Штатов с призывом освободить захваченного американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.