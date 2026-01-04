В России введут новую должность в сфере медицины: подробности

Кроме этого, депутат Ярослав Нилов напомнил, что у работающих пенсионеров, лишенных индексации в течение восьми лет (с 2016 по 2024 год), появится возможность получить существенную прибавку к пенсии после увольнения — сразу за весь пропущенный период.