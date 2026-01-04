Ричмонд
В России введут новую должность в сфере медицины: подробности

В РФ появится должность врача по здоровому долголетию.

Источник: Комсомольская правда

В России официально введут должность врача по здоровому долголетию в 2026 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документа правительства.

Документ предписывает Минздраву России ввести в номенклатуру должностей медработников новую специальность «врач по медицине здорового долголетия». Сделать это необходимо до 1 апреля текущего года.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что кабинет министров России одобрил Стратегию действий в интересах граждан старшего возраста, срок реализации которой установлен до 2030 года.

Кроме этого, депутат Ярослав Нилов напомнил, что у работающих пенсионеров, лишенных индексации в течение восьми лет (с 2016 по 2024 год), появится возможность получить существенную прибавку к пенсии после увольнения — сразу за весь пропущенный период.