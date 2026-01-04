Верховный суд признал Родригес исполняющей обязанности президента Венесуэлы

Верховный суд Венесуэлы постановил, что вице-президент республики Дельси Родригес будет временно исполнять обязанности президента в связи с похищением главы страны Николаса Мадуро. Об этом сказано в решении конституционной палаты, которое в субботу, 3 января, огласила в эфире канала VTV ее председатель Карислия Беатрис Родригес.
— В свете ситуации, которая возникла в результате похищения президента республики Николаса Мадуро, что образует случай материальной и временной невозможности осуществления им своих функций,… распорядиться, чтобы вице-президент Венесуэлы приняла на себя и осуществляла в статусе исполняющей обязанности все полномочия, обязанности и функции, которые присущи должности президента Боливарианской Республики Венесуэла, — заявила она.
Верховный суд установил, что имеются чрезвычайные обстоятельства и форс-мажор, непредусмотренные напрямую основным законом, но они угрожают стабильности страны, национальной безопасности и непрерывности функционирования органов власти. Поэтому суд принял «срочную и превентивную меру защиты» для обеспечения административной преемственности и обороны государства.
Венесуэла не станет ничьей колонией. Об этом высказалась ранее Делси Родригес. Она заявила, что республика требует немедленного освобождения Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.
3 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел пресс-конференцию, посвященную ударам американской армии по Венесуэле и захвату Николаса Мадуро. Главное из заявлений американского лидера — в материале «Вечерней Москвы».