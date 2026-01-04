В ХМАО сохранится морозная погода

На территории ХМАО местами ожидается туман.
В ХМАО, 4 января, ожидаются мороз и снег. В дневные часы температура воздуха по региону составит от −11 градусов до −26.
«В ХМАО, 4 января, облачно с прояснениями. Днем −11, −16, местами −26. Ночью −22, −27, при прояснении до −35», — отмечается в сообщении Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. По оценкам метеорологов, в отдельных районах ожидается туман и снег.
На протяжении суток в регионе сохранится юго-восточный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Влажность воздуха составит 88%.
В крупных городах ХМАО 4 января ожидается:
Ханты-Мансийск: днем −15, ночью −22. Пасмурно, туман, ветер 3−8 м/с. Сургут: днем −20, ночью −21. Малооблачно, ветер 2−6 м/с. Нижневартовск: днем −13, ночью −12. Малооблачно, ветер 3−5 м/с.