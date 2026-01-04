В ОП предложили выдавать жильё многодетным семьям по примеру СССР

Он отметил, что семьи получали квартиры в зависимости от числа детей: при рождении троих детей жильё предоставлялось на троих. По его словам, возвращение такой практики остаётся самым эффективным способом поддержки многодетных семей.
«Если государство вернётся всё-таки к теме масштабного строительства социального жилья, которое было в Советском Союзе начиная с 1960-х годов (но активно оно получило свое развитие в 70-е годы и даже в 80-е годы), и свяжет это с реализацией репродуктивных планов семьи, с рождением ребёнка, я думаю, что вот этот путь — он самый эффективный, который мы только можем себе представить», — добавил Рыбальченко.
Ранее глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой о запуске эксперимента по введению безусловного базового дохода. Политик предложил начать с двух российских субъектов, где фиксируется наиболее сложная социально-экономическая ситуация. Он также подверг критике действующий механизм социальной поддержки, при котором семья теряет право на помощь, если её доход даже незначительно превышает установленный порог.
