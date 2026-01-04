22 пьяных водителя выявлены на дорогах Хабаровского края за минувшие сутки

В Хабаровском крае за минувшие сутки зарегистрированы два ДТП с пострадавшими: в одном случае произошёл наезд на пешехода, в другом — транспортное средство съехало с проезжей части. В результате происшествий травмы получили два человека. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Всего за прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 340 нарушений правил дорожного движения. Ежедневно на дорогах выявляются водители в состоянии алкогольного опьянения. Так, за минувшие сутки выявлено 22 водителя в нетрезвом виде. Из них шестеро задержаны в Хабаровске.
Также 18 водителей нарушили правила проезда через пешеходные переходы. При этом половина нарушений (8 случаев) зафиксирована в краевой столице.
Пешеходы также демонстрируют пренебрежение правилами безопасности: 13 человек пересекали проезжую часть в неположенных местах. В Хабаровске зарегистрировано три подобных нарушения.