22 пьяных водителя выявлены на дорогах Хабаровского края за минувшие сутки

В Хабаровском крае за минувшие сутки зарегистрированы два ДТП с пострадавшими: в одном случае произошёл наезд на пешехода, в другом — транспортное средство съехало с проезжей части. В результате происшествий травмы получили два человека. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".