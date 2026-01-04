Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

22 пьяных водителя выявлены на дорогах Хабаровского края за минувшие сутки

В Хабаровском крае зафиксировано 340 нарушений правил ПДД за сутки.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае за минувшие сутки зарегистрированы два ДТП с пострадавшими: в одном случае произошёл наезд на пешехода, в другом — транспортное средство съехало с проезжей части. В результате происшествий травмы получили два человека. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Всего за прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 340 нарушений правил дорожного движения. Ежедневно на дорогах выявляются водители в состоянии алкогольного опьянения. Так, за минувшие сутки выявлено 22 водителя в нетрезвом виде. Из них шестеро задержаны в Хабаровске.

Также 18 водителей нарушили правила проезда через пешеходные переходы. При этом половина нарушений (8 случаев) зафиксирована в краевой столице.

Пешеходы также демонстрируют пренебрежение правилами безопасности: 13 человек пересекали проезжую часть в неположенных местах. В Хабаровске зарегистрировано три подобных нарушения.