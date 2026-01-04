В год «Культурной столицы» для омичей приготовили необычный проект

«Мы готовим новый проект “Культурные выходные в Омске”. Это новый туристический маршрут. Идея пришла на выставке “Россия”, когда 18-миллионному посетителю мы подарили выходные в Омске. Это была семья из Ярославля, и был получен положительный отклик», — сообщил Иван Колесник.