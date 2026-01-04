В год «Культурной столицы» для омичей приготовили необычный проект

«Мы готовим новый проект “Культурные выходные в Омске”. Это новый туристический маршрут. Идея пришла на выставке “Россия”, когда 18-миллионному посетителю мы подарили выходные в Омске. Это была семья из Ярославля, и был получен положительный отклик», — сообщил Иван Колесник.
По словам чиновника, омичи смогут увидеть свой город под иным углом.
«Мы разработали классный маршрут, куда включены знаковые места в регионе: G-Drive Арена, отдых в парке “Вокруг света”, Любинский проспект, наш знаменитый музей под открытым небом в микрорайоне “Модерн” и другие», — резюмировал Иван Колесник.
Все секреты пока не раскрываются, но власти обещают насыщенный и интересный год. Подробнее об этом читайте в эксклюзивном интервью с вице-губернатором Омской области.