В год «Культурной столицы» для омичей приготовили необычный проект

ОМСК, 25 декабря, ФедералПресс. В Омске и Омской области в рамках года «Культурной столицы 2026» запланированы масштабные мероприятия, многие из которых стартуют уже зимой. Об одном проекте «ФедералПресс» рассказал вице-губернатор региона Иван Колесник.

Источник: SuperOmsk.ru

«Мы готовим новый проект “Культурные выходные в Омске”. Это новый туристический маршрут. Идея пришла на выставке “Россия”, когда 18-миллионному посетителю мы подарили выходные в Омске. Это была семья из Ярославля, и был получен положительный отклик», — сообщил Иван Колесник.

По словам чиновника, омичи смогут увидеть свой город под иным углом.

«Мы разработали классный маршрут, куда включены знаковые места в регионе: G-Drive Арена, отдых в парке “Вокруг света”, Любинский проспект, наш знаменитый музей под открытым небом в микрорайоне “Модерн” и другие», — резюмировал Иван Колесник.

Все секреты пока не раскрываются, но власти обещают насыщенный и интересный год. Подробнее об этом читайте в эксклюзивном интервью с вице-губернатором Омской области.