Время ожидания по номеру 103 в Новосибирской области сократилось вчетверо

Основным достижением реформы стало сокращение времени ожидания ответа на звонок в четыре раза. Это стало возможным благодаря автоматической переадресации вызова на любого свободного диспетчера, после чего задание направляется в нужный район. Важно, что ближайшая свободная бригада всегда отправляется к пациенту.