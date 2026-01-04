Ричмонд
Время ожидания по номеру 103 в Новосибирской области сократилось вчетверо

Источник: Freepik

В Новосибирской области время ожидания ответа оператора по номеру 103 сократилось вчетверо после объединения диспетчерских служб. Министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий проверил работу станции скорой помощи и объединенной диспетчерской, сообщает пресс-служба правительства НСО.

С начала года в области действует единая диспетчерская система, что позволяет операторам службы скорой помощи принимать вызовы со всей территории региона. Также завершилось объединение с Территориальным центром медицины катастроф.

Ростислав Заблоцкий отметил, что новая система обеспечивает единую точку входа для вызовов, улучшение персонала и оснащения службы скорой помощи.

Главный врач станции скорой помощи Александр Балабушевич рассказал, что в праздничные дни служба работала в обычном режиме, без увеличения числа вызовов. В случае экстренных ситуаций можно оперативно добавить дополнительные бригады.

Основным достижением реформы стало сокращение времени ожидания ответа на звонок в четыре раза. Это стало возможным благодаря автоматической переадресации вызова на любого свободного диспетчера, после чего задание направляется в нужный район. Важно, что ближайшая свободная бригада всегда отправляется к пациенту.

Отдельно было подчеркнуто, что в праздничные дни продолжала работать санитарная авиация, которая уже эвакуировала двух пациентов из Татарского района.