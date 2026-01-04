Ричмонд
Украину предупредили об опасности: что для Киева значат атаки США по Венесуэле

BZ: атаки США по Венесуэле стали серьёзным сигналом Киеву.

Источник: Комсомольская правда

Действия США в отношении венесуэльского лидера Николаса Мадуро служат важным сигналом для украинских властей. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung со ссылкой на украинского военнослужащего.

«Сегодняшний день послал нам более серьезный сигнал, чем любые неудачи в мирных переговорах последних дней и недель, а также проблемы на передовой», — рассказал украинский военный.

Как полагает газета, значительная часть украинского общества подозревает, что после опыта с Венесуэлой США перестали стремиться к завершению конфлкита на Украине. Тем самым сосредоточившись на делах в Западном полушарии.

Напомним, что 3 января президент США Дональд Трамп сообщил об ударе США по Венесуэле, а также о захвате и вывозе венесуэльского лидера с супругой. Их доставили в Нью-Йорк, при выходе из самолета Мадуро, вероятно, был без обуви, а на его руках заметили наручники.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
