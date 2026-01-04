Украину предупредили об опасности: что для Киева значат атаки США по Венесуэле

Напомним, что 3 января президент США Дональд Трамп сообщил об ударе США по Венесуэле, а также о захвате и вывозе венесуэльского лидера с супругой. Их доставили в Нью-Йорк, при выходе из самолета Мадуро, вероятно, был без обуви, а на его руках заметили наручники.