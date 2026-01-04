Белый дом репостнул кадры с Мадуро в здании DEA в Нью-Йорке

Администрация Соединённых Штатов сделала репост видео, на котором похищенного венесуэльского лидера Николаса Мадуро ведут по коридору в антинаркотическом управлении США в Нью-Йорке.
Кадры были опубликованы в аккаунте пресс-службы Белого дома в соцсети Х*. Автором оригинального поста назван Пол Мауро, в соцсети он подписан как «контрибьютор» американского телеканала Fox News.
Продолжительность видео составляет 12 секунд. На кадрах запечатлено, как сотрудники службы по борьбе с наркотиками ведут Мадуро по коридору. Мадуро на английском пожелал окружавшим его людям «доброй ночи и счастливого Нового года».
При этом ряд комментаторов не исключил, что видео может быть сгенерировано искусственным интеллектом. Пользователи обратили внимание на то, что одежда отличается от той, в которой президент Венесуэлы был запечатлён несколько часов назад.
Накануне президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что военные США нанесли массированный удар по территории Венесуэлы, а венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены. В Сети были опубликованы кадры, судя по которым, они находятся на американской военной базе в Нью-Йорке.
Ранее сообщалось, что МИД РФ обратился к властям Соединённых Штатов с призывом освободить захваченного американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требовнию Генпрокуратуры.