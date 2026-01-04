Омичам рассказали, как не сбить детям режим в праздники

3 января омский минздрав опубликовал рекомендации медицинского психолога Надежды Чипеевой, которая рассказала, как сохранить привычный дня ребенка распорядок в каникулы. Эксперт подчеркнула, что это основа для хорошего настроения и самочувствия детей.
«Праздники — время радости и веселья. Чтобы провести их с пользой, родителям стоит обратить внимание на несколько важных аспектов», — отметила сотрудник центра психолого-педагогической помощи в педиатрии НМИЦ здоровья детей.
Для ребят до трех лет важно строго соблюдать график кормления и сна, избегать громких звуков и яркого света. Для дошкольников от трех до шести лет эксперт рекомендует начинать день спокойно и чередовать активность с отдыхом. Со школьниками младших классов полезно обсуждать планы на день и ограничивать время с гаджетами. В общении с подростками от 12 до 17 лет психолог советует заменять жесткий контроль на диалог и договоренности, включая совместные активности.
Ранее мы перечислили, какие имена новорожденных омичей оказались в 2025 году самыми популярными и редкими.