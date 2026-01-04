Госавтоинспекция усилила проверки на дорогах Приморья в праздники

Госавтоинспекция проводит масштабные рейды в Приморском крае в период новогодних праздников. Правоохранители ищут нетрезвых водителей.
В регионе на дежурство вышли дополнительные экипажи ДПС. Особое внимание инспекторы уделяют местам массового скопления людей: подъездам к торговым центрам, развлекательным комплексам и другим объектам, где высок риск образования пробок и опасных ситуаций.
Ведомство призывает граждан быть бдительными и сообщать в полицию о нетрезвых автовладельцах. Все сигналы будут оперативно отрабатываться нарядами ДПС.