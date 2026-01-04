Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госавтоинспекция усилила проверки на дорогах Приморья в праздники

На дорогах края появились дополнительные машины ДПС.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция проводит масштабные рейды в Приморском крае в период новогодних праздников. Правоохранители ищут нетрезвых водителей.

В регионе на дежурство вышли дополнительные экипажи ДПС. Особое внимание инспекторы уделяют местам массового скопления людей: подъездам к торговым центрам, развлекательным комплексам и другим объектам, где высок риск образования пробок и опасных ситуаций.

Ведомство призывает граждан быть бдительными и сообщать в полицию о нетрезвых автовладельцах. Все сигналы будут оперативно отрабатываться нарядами ДПС.