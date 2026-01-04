Тайны творчества легендарного художника открывает выставка во Владивостоке

Впервые на выставке зрителей знакомят с уникальными видео, — это записанный разговор Юрия Волкогонова и Джона Кудрявцева в неформальной обстановке. Так, Джон рассказывал, как в раннем детстве его творчество напугало отца-охотника — настолько нарисованные звери были похожи на настоящих. Именно тогда мальчик из глубинки начинал путь к своей мечте.