Тайны творчества легендарного художника открывает выставка во Владивостоке

Многогранный проект «Привет Джон!» продолжает работать в дни новогодних каникул в Приморской картинной галерее. По выставке проводятся кураторские экскурсии. О каждой картине Джона Кудрявцева можно рассказывать целые истории, которые стали легендами.
Джон Кудрявцев оставил богатое и разнообразное наследие. Широкая известность пришла к нему в 2000-е годы вместе с персональными выставками, которые открывались одна за другой в галерее «Арка». С каждой новой серией он превосходил себя, становился непохожим на себя прошлого. Недаром искусствовед Виталий Кандыба назвал Джона «жонглёром от искусства».
Художник изобрёл оригинальные техники — аквалеп, жёсткий и мягкий неграв, и даже бумагу для картин готовил по-особенному. К сожалению, ноу-хау ушли вместе с ним. «В его работах реальность легко сочеталась со сказкой, мифом, детскими воспоминаниями», — написал куратор выставки, искусствовед Юрий Волкогонов.
«Его пейзажи напоминают этюды, однако это законченные произведения, поражающие сказочностью, нестандартным взглядом на мир. Когда в одной картине, в одном образе кроется целая Вселенная», — говорит заведующая залами галереи на Партизанском проспекте 12 Ольга Асаевич.
Впервые на выставке зрителей знакомят с уникальными видео, — это записанный разговор Юрия Волкогонова и Джона Кудрявцева в неформальной обстановке. Так, Джон рассказывал, как в раннем детстве его творчество напугало отца-охотника — настолько нарисованные звери были похожи на настоящих. Именно тогда мальчик из глубинки начинал путь к своей мечте.
Много нового поведают о художнике 10 автопортретов. Узнаваем образ Джона в волшебном автопортрете — «Лесовичок-гнездо». Любопытна и серия портретов русских классиков на кальке.
Выставка «Привет, Джон!» работает до 1 февраля.