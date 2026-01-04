Жители села Мамоны остались без света утром 4 января

Без света осталась часть жилых домов на улицах Зеленый, Полевая, Полевой, Сиреневая, Таежная, а также в микрорайоне Западный на улицах 1-й Полевой, 2-й Полевой, Аквапарковая, Александровский Посад и других. Всего энергоснабжения лишилась часть домов на более 40 улицах.