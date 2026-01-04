Жители села Мамоны остались без света утром 4 января

Не радостное утро 4 января выдалось у жителей села Мамоны Иркутского района. Как сообщили в соцсетях «Свет 38», в 8:56 произошло аварийное отключение электроэнергии.
Без света осталась часть жилых домов на улицах Зеленый, Полевая, Полевой, Сиреневая, Таежная, а также в микрорайоне Западный на улицах 1-й Полевой, 2-й Полевой, Аквапарковая, Александровский Посад и других. Всего энергоснабжения лишилась часть домов на более 40 улицах.
— Бригадами Южных электрических сетей ведутся работы по определению и устранению причины нарушения, — поделились энергетики.
Устранить неполадки планируют до 13:00. Абонентам, попавшим в зону отключения, рекомендуют уточнять актуальную информацию на официальном сайте компании или по телефону контакт-центра.