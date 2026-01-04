Астроном Богачев назвал последствия рекордного сближения Земли и Солнца

Максимальное сближение Земли и Солнца, последнее из которых произошло 3 января, делает зимы в Северном полушарии более мягкими, сообщил в беседе с aif.ru астроном, руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
Напомним, 3 января в 20:15 по московскому времени произошло максимальное сближение Земли и Солнца. Земля в этот момент достигла перигелия, самой близкой к Солнцу точки своей орбиты.
Расстояние между планетой и Солнцем в этот момент составляло 147 099 586 км.
Астроном Богачев отметил, что из-за этого явления средняя температура зимой в Северном полушарии поднимается в среднем на 2 градуса.
«Чем ближе Солнце, тем теплее. Но эти изменения очень небольшие, и среднее увеличение температуры составляет около 2 градусов. По этой причине зимы в Северном полушарии получаются чуть более теплыми, чем если бы такого эффекта не было. Никаких иных последствий это не имеет», — пояснил специалист.
Примечательно, что сближение Земли и Солнца происходит ежегодно и связано с формой земной орбиты. Если в Северном полушарии это приводит к более мягким зимам, то в Южном — усиливает летнюю жару, а зимы становятся более холодными.
