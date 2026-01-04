Ричмонд
Зеленский оговорился и выразил надежду на «встречу с сексом» в Париже

Зеленский в ходе выступления на английском языке допустил оговорку и заявил, что надеется на «встречу с сексом» в столице Франции.

Зеленский в ходе выступления на английском языке допустил оговорку и заявил, что надеется на «встречу с сексом» в столице Франции, сообщает РИА Новости.

«Я надеюсь, что потом мы будем готовить встречу со сценой секса в Париже», — цитирует агентство высказывание Зеленского.

Зеленский выступал на встрече советников по вопросам нацбезопасности стран Европы. Он перепутал фразу sex scene («сцена секса») и слово sixth («шестое число»).

Зеленский говорил о дате встречи так называемой коалиции желающих, которая состоится 6 января в Париже. Окружающие никак не отреагировали на оговорку, и Зеленский продолжил выступать, уточнив, что также готовится ко встрече с партнёрами из США.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что так называемая коалиция желающих встретится в начале января во французской столице для «завершения распределения обязанностей стран в рамках гарантий безопасности» украинской стороне.

Макрон утончил, что принял участие в разговоре европейских лидеров с Зеленским и президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, кроме того, он отметил, что затем отдельно поговорил с Зеленским.

