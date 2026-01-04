Сколько будет стоить проезд по платным дорогам в 2026 году в Казахстане

На конец 2025 года в Казахстане имелось 28 участков платных дорог общей протяженностью 4 883 км. Их внедрение началось в 2013 году, и с тех пор регулярно добавляются новые платные направления. Основная цель таких дорог — обеспечение финансирования трасс для их поддержания в хорошем качестве. Из 28 участков только 13 относятся к первой технической категории, за их пользование платят владельцы легковых авто. Стоимость проезда по таким дорогам в 2026 году выросла в связи с ростом месячного расчетного показателя (МРП).