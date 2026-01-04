Сколько будет стоить проезд по платным дорогам в 2026 году в Казахстане

На конец 2025 года в Казахстане имелось 28 участков платных дорог общей протяженностью 4 883 км. Их внедрение началось в 2013 году, и с тех пор регулярно добавляются новые платные направления. Основная цель таких дорог — обеспечение финансирования трасс для их поддержания в хорошем качестве. Из 28 участков только 13 относятся к первой технической категории, за их пользование платят владельцы легковых авто. Стоимость проезда по таким дорогам в 2026 году выросла в связи с ростом месячного расчетного показателя (МРП).
Стоимость проезда по платным дорогам устанавливается приказами министра транспорта РК и указывается в МРП. На 2026 год МРП составляет 4 325 тенге. Цены указаны при проезде в одну сторону и различаются между предоплатой и внесением платежа после проезда. Разница может превышать 150 тенге в зависимости от участка, поэтому казахстанцам выгоднее заранее оплатить проезд.
Для оплаты проезда можно воспользоваться мобильными приложениями банков, системами онлайн-оплаты, электронными кошельками или с баланса смартфона. Абоненты некоторых операторов могут заранее внести деньги на счет авто, отправив SMS на номер 505. Оплата наличными в терминале платной дороги также возможна, но сумма будет дороже.
Оплатить проезд можно через мобильный банкинг в течение 7 дней после проезда, иначе могут наложить штраф. Этот срок планируют увеличить до 30 дней, но пока такие нормы не приняты.
Для местных жителей, проживающих рядом с платными участками, предусмотрены годовые абонементы стоимостью 1 МРП для легковых авто. Водители грузового и пассажирского транспорта могут приобретать месячные абонементы на 30 дней или годовые абонементы, цена которых зависит от категории транспорта. Купить абонемент можно через контакт-центр, сайт kaztoll.kz или в пунктах взимания платы.